Pedrito Sola y Linet Puente revelan que Pati Chapoy les daba ¡terror!

Redacción

Ciudad de México.-Uno de los conductores estrellas del programa ‘Ventaneando’, sorprendió a sus fan con tremenda confesión sobre Pati Chapoy.

Han pasado 24 años desde que el programa ‘Ventaneando’ existió en la televisión, por lo que sus conductores han aprovechado cada ocasión para contar sus anécdotas en su paso por el programa de espectáculos.

Sin embargo, en el momento que pasaron un video de Pedro Sola en su primer programa de ‘Ventaneando’, que en ese momento era llamado ‘¿Qué Te Cuento?’ Por ser el programa piloto, junto a Pepillo Origel y Martha Figueroa, comentarios de Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Pati Chapoy no se hicieron esperar, ”oye Pedro, te cambió la voz”, ”la cara y la ch*chi, las tres cosas” y ”ahí no le robaba la palabra a nadie, todo serio, no quería ni hablar”, se les escuchó decir.

Para responder a los comentarios de sus compañeros, Pedrito Sola hizo tremenda confesión que llamó la atención de los seguidores del programa, ”pues es que es mi primera incursión en la televisión ¡imagínate! Aparte enfrente Pati Chapoy… ¡me daba terror!”.



Una vez entrando en el tema, quien no se guardó tampoco sus comentarios fue la conductora Linet Puente y le dio la razón a Pedrito, ”¡sí a todos!, yo creo que la primera vez que todos nos sentamos en esta sala con Pati Chapoy, sentimos terror en algún momento”.

Con información de TVNotas