Pedrito Sola revela que no le han pagado por su trabajo en varios meses

Redacción

Ciudad de México.- El conductor Pedro Sola sorprendió a sus compañeros de “Ventaneando” tras revelar que desde hace varios meses no le han pagado por su trabajo.

El simpático presentador recordó en el programa que participó en la película Hotel Transilvanya como actor de doblaje junto con otras personalidades como Violeta Isfel.

Ahí, aprovechó para contar que la producción de la cinta no le ha pagado su participación y ante ello, sus compañeros no dudaron en pedirle más detalles sobre el tema.

“Desde cuando la doblé y no me han pagado, qué la iban a estrenar en octubre y pues no, ¡ya páguenme lo que me deben! Que la distribuida cambió y luego otra vez cambió” señaló provocando la indignación de sus compañeros, quienes también se sumaron a la petición de Pedrito Sola y exigieron su pago.

Para finalizar y muy fiel a su estilo, Pedrito Sola bromeó y señaló que con la situación financiera actual del país cuando finalmente llegue su pago por doblar “Hotel Transilvanya: Transformanía”, su dinero ya no le alcanzará para nada. “Ya páguenme, De los 50 pesos que me iban a dar, ahora van a ser 25 ahorita por la inflación”, finalizó.

Con información de El Heraldo de México