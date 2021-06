PC emite recomendaciones para evitar accidentes por lluvias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Jesús Eduardo Muñoz de León, dio a conocer que con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas, los bienes y su entorno, la corporación emite diversas recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes durante la temporada de lluvias 2021 que finaliza el 30 de noviembre.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se registrarán alrededor de 40 fenómenos tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico, correspondiendo las lluvias de este fin de semana, a la tormenta tropical “Dolores”.

Muñoz de León, mencionó que se mantiene la coordinación con las diferentes dependencias involucradas dentro del operativo y que el personal de la corporación está en alerta las 24 horas.

Dijo que los reportes que más se atienden corresponden a autos varados, árboles caídos, encharcamientos, inundaciones, alcantarillas sin tapas, caída de espectaculares y postes, entre otros servicios.

Exhortó a la población a tomar en cuenta medidas preventivas para evitar contingencias, como:

Conducir despacio, pues el pavimento mojado es factor de riesgo

Evitar transitar cerca de bardas en riesgo de derrumbe

No dejar el automóvil cerca de árboles con peligro de caer Evitar pisar cables caídos

Barrer diariamente el frente de las casas y azoteas

No resguardarse debajo de los árboles

No intentar pasar en el vehículo por calles y avenidas con acumulación

Mantenerse informado de los boletines que emite Protección Civil

Recalcó que las avenidas de alto riesgo en caso de lluvias como lo son:

Av. Aguascalientes, a la altura de la 14va Zona Militar

Blvd. San Marcos en su cruce con Av. de la Convención de 1914

Av. Aguascalientes en su cruce con Av. Mariano Hidalgo

Av. Siglo XXI y Héroe Inmortal

Par vial Gabriela Mistral

Av. Adolfo Lopez Mateos

Paso a desnivel en Blvd. a Zactecas frenteal C.C Altaria, principalmente.

Puso a disposición los números 449 918 28 11 y 449 970 40 53 para realizar reportes o solicitar apoyo.