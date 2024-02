PC de Jesús María no ha tenido que abrir el albergue en temporada de frío 

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- A más de la mitad de los más de 50 frentes fríos que se tienen pronosticado se registrarán en esta temporada invernal, no ha sido necesario poner en marcha el albergue de la localidad.

Ello fue confirmado por el titular de Protección Civil Municipal, Héctor Manuel Reyes Hernández, quien sobre las acciones que en la localidad viene realizando la instancia a su cargo como parte del operativo invernal detalló ‘mira nosotros a diario, pues se hacen recorridos para ver a las personas en situaciones de calle, afortunadamente digo todos ellos al final de cuentas tienen un lugar donde estar, son conocidos y muchos de ellos o algunos de ellos los llevamos a sus domicilios’.

Posterior a ello abundó ‘alguna no quieren irse, pero la mayoría pues si los encaminamos a sus domicilio’, negando que a la fecha haya sido necesario abrir el albergue de la localidad ‘no, afortunadamente no, generalmente cuando es temporada de lluvias es cuando hay más alerta de la apertura del refugio temporal, ahorita en temporada de frío, pues generalmente lo que más ocupa la gente, pues es una cobija, etcétera, no, y si hubiera necesidad de albergar a alguien que esté en situación de calle, pues lo llevaremos ahí a Aguascalientes donde tienen el albergue permanente’.