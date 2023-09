Paul McCartney agota más rápido boletos que Taylor Swift

Redacción

Ciudad de México.-Paul McCartney es una leyenda viviente dentro del mundo de la música, el exintegrante de The Beatles anunció un concierto en México para el próximo martes 14 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este viernes 1 de septiembre se llevó a cabo la preventa especial para adquirir sus boletos; sin embargo, usuarios reportaron que se agotaron antes que los de Taylor Swift.

La intérprete de Enchanted dejó en claro porque es una de las mujeres cantautoras más importantes de nuestro tiempo, a pesar de tener 4 fechas confirmadas en la capital mexicana, se presentó un lleno total, así como personas fuera del recinto escuchando lo poco o mucho que pudieran de su artista favorita.

A diferencia de Taylor Swift, Sir Paul McCartney únicamente tendría un solo concierto confirmado en México, por el momento (porque se especula que podría abrir una fecha más). Como consecuencia muchos advirtieron que los fans del músico británico agotarían esta presentación, pero no se imaginaban que sería más rápido que los de la famosa cantautora estadounidense.

Bastaron únicamente 20 minutos para que los boletos en las múltiples zonas del Foro Sol se agotaran, tanto en gradas como en General (que es donde se libera una mayor cantidad de boletos) y los usuarios de redes sociales, amantes de los conciertos, aseguraron que se terminaron antes que los de la misma Taylor Swift, preventas que causaron múltiples quejas y gran revuelo por los Verified Fan y la reventa.

Inclusive algunos fans del intérprete de Say Say Say se quejaron porque se encontraban en la fila virtual, que se elevó a una cifra de más de 15 mil personas en la sala de espera, y les llegó una alerta sobre que ya se habían agotado por lo que no tenía sentido que se mantuvieran esperando en la página de la plataforma virtual.

El mensaje lanzaba la petición a los interesados en adquirir un boleto en esperar a la venta general que ocurrirá el próximo sábado 2 de septiembre, pero muchos de ellos ya perdieron la esperanza porque se agotaron todas las locaciones disponibles y ahora sólo queda esperar a ver si se llegan a liberar más entradas o no.

Las quejas en contra de Ticketmaster no se hicieron esperar y comenzaron los comentarios etiquetando la cuenta oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), o haciendo referencia a ella, para que interviniera en el proceso de compra de tickets en los conciertos.

Esto debido a que desde hace un tiempo se dice que la boletera engaña a los consumidores con la disponibilidad de las locaciones, en cambio le da preferencia, espetaron, a los revendedores que seguramente dan un cobro extra de manera informal para que les otorguen los boletos.

Otro de los detalles que tomaron a consideración para continuar con las críticas se basó en la cantidad de boletos que se podían comprar por cuenta personal. De acuerdo con Ocesa únicamente se podían adquirir 4 boletos por persona; sin embargo, surgió la siguiente pregunta: “¿Cómo es posible que se agoten tan rápido si estaba limitado el número de entradas que se podían adquirir en la preventa?”.

¿Qué precio tienen los paquetes VIP del concierto de Paul McCartney en el Foro Sol?

Durante la preventa para fans se ofertaron diferentes paquetes VIP para el concierto del próximo martes 14 de noviembre de Paul McCartney en el Foro Sol. Los precios cambian dependiendo de los beneficios. El primero de ellos se llama Silver Hot Seat Package y tiene un costo de 6 mil 696 pesos mexicanos. consta del boleto, acceso a mercancía oficial, un gafete de anfitrión VIP y un laminado coleccionable.

El Second row hot sound package tiene un precio de 21 mil 231 pesos mexicanos (con cargos) y los beneficios a los que se accede son: boleto en zona diamante, entrada prioritaria alForo Sol, snack y bebida de bienvenida, boleto conmemorativo, litografía, laminable coleccionable, acceso anticipado a mercancía oficial y gafete de anfitrión VIP.

Por último está elFront Row Hot Sound Package que tiene un costo de 34 mil 67 pesos mexicanos, ya con cargos por servicio que aplica Ticketmaster. Contiene un boleto en primera fila de la zona diamante y hospitalidad con snack y bebidas antes del concierto en elForo Sol que lo que se suma a lo que dan en los paquetes anteriores.

