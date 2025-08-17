Paul Jourdain triunfó en el Hermanos Rodríguez

Ciudad de México.- El Andretti-Jourdain Autosport firmó una gran actuación en la sexta fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025, consiguiendo triunfo y podio de la GTM Pro 1 en el SpeedFest, ante un espectacular Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se dio el 6° round doble del campeonato Gran Turismo México, desafío importante para el Andretti-Jourdain Autosport y su piloto Paul Jourdain, en busca de cumplir con nuevos objetivos al volante del auto #9 JETZ Autopartes / Hoosier Tire, logrando par de buenas calificaciones en la jornada de viernes, para arrancar segundo en los dos hits sabatinos.

En una carrera a temprana hora del sábado, aparecería la bandera verde en punto de las 9:30 horas, con Jourdain marcando el ritmo para lograr el adelantamiento y ponerse en el primer sitio, mismo que no soltaría hasta cruzar la meta alcanzando el triunfo, primero para él en este 2025.

Ya por la tarde, el público capitalino realizaría una entrada importante en el complejo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, viviendo un enfrentamiento lleno de adrenalina, en el que Michel Jourdain mantendría un ritmo interesante para alcanzar el segundo sitio, firmando de esta forma un podio que le permite salir con balance sumamente positivo para el Andretti-Jourdain Autosport.

El siguiente paso para el Andretti-Jourdain Autosport estará en Chihuahua, el próximo 7 de septiembre cuando la Súper Copa Roshfrans 2025 celebre su séptima fecha de la campaña.