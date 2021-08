Paty Navidad reaparece y rompe en llanto tras su hospitalización por Covid

Redacción

Ciudad de México.- La actriz Paty Navidad reapareció ante los reflectores de TV Azteca y habló sobre la situación que vivió al ser hospitalizada a causa del Covid-19, hace varios días.

En entrevista con el programa “Al Extremo”, contó que sí llegó muy mal al hospital y que los médicos le comentaron que era necesario intubarla, aunque afortunadamente pudo salir de esa situación.

”No me morí, disculpen todos los que querían que muriera”, dijo.

Aseguró que nunca ha comentado que el virus no existe, sin embargo dijo mantenerse firme en su pensamiento sobre las vacunas y asegura que ni por haber padecido la enfermedad se vacunará, por lo que recordó al público, ”no se dejen infectar por el virus del miedo”.

Finalmente, Paty no pudo evitar romper a llorar durante la entrevista al verse de regreso en la televisión tras varios años ausente luego del linchamiento sufrido en las redes sociales.

“Mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie y el ser diferente o el pensar diferente creo que no me debería de limitar a que no tenga derecho ni a hablar, a que no tenga derecho ni a pensar. Son mis derechos”, dijo con el rostro envuelto en lágrimas.

“Y lo que sí pueden estar seguros es que seguiré levantando la voz cada vez que pueda por mis derechos, por lo que yo considero mejor y por lo que soy. No puedo ser otra que no soy. Prefiero que la gente que me quiera, me quiera por ser lo que soy a que me amen millones por lo que no soy”, dejó claro.

Con información de MSN