Paty Navidad reacciona a suspensión de su cuenta en Twitter

Redacción

Ciudad de México.-Actriz se molesta por censura en Twitter.

El 8 de enero Paty Navidad se volvió tendencia en Twitter y no precisamente sus comentarios en dicha red social, sino que suspendieron su cuenta, esto tras las declaraciones que ha hecho sobre el covid-19, su apoyo a Donald Trump y recientemente sobre la toma del Capitolio. La actriz no tardó en reaccionar a la medida que tomó Twitter ante sus polémicos tuits. © Proporcionado por Milenio Paty Navidad habló sobre la suspensión de su cuenta de Twitter (Instagram).

En Instagram, Paty Navidad subió un video donde se observa a ella en el aeropuerto sin usar cubrebocas, medida que se recomienda realizar para evitar contagios de covid-19, algo que la actriz no ha seguido, además que en una ocasión comparó este objeto con un bozal.

El video que subió la actriz fue acompañado por un largo mensaje en el que mencionó que al haber suspendido su cuenta de Twitter han censurado y “recortado” su derecho de la libertad de expresión.

“¡La mentira no se censura, sólo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos”.