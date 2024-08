Paty Navidad encara a autora del libro ‘Señoras del Narco’

Redacción

Ciudad de México.- Paty Navidad encaró a la autora del libro “Emma y Las Otras Señoras del Narco” por las menciones que la relacionaron con capos de la droga en el texto publicado en 2021.

En plena transmisión en vivo, la actriz arremetió contra la periodista Anabel Hernández exigiéndole las pruebas con las que ha sustentado los dichos que narra en el libro sobre las mujeres y famosas supuestamente involucradas con narcotraficantes.



“A mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una la cual yo acepté y conté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor, en la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy. Pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas.



“Yo te invité en ese momento a que me mostraras las pruebas. Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de una manera tramposa para mí, de que me contaron, se dice y se rumora. No hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentira”, le dijo Navidad a Hernández en el programa “La mesa caliente”.

La modelo y cantante aseguró que tuvo la intención de presentar una demanda contra la autora por las menciones en el libro; sin embargo, reveló que no pudo hacerlo por la manera en que fue escrito.



“Yo no me dedico al narcotráfico ni tengo ni un solo nexo como usted lo ha dicho. Quise ponerle una demanda señora”. “Hágalo”, aseveró la autora.



“No puedo porque su libro está escrito de manera chismosa, usted lo tiene que vender como cómics, como ciencia ficción o como chismes, usted revuelve verdades con mentiras y al usted combinar verdades con mentiras se pierde el valor de todo su libro.



“Yo le pregunto, ¿cuáles son sus fuentes? Porque entonces hay que investigarla a usted. ¿De dónde saca usted todas estas fuentes de que le dicen? Al menos conmigo no hay ni una sola prueba de la residencia que dice usted que a mí me dieron, de las joyas que dice usted que me dio un tal futbolista que en mi vida había escuchado ni siquiera su nombre. Usted no me puede comprobar absolutamente nada”, reviró la actriz.



La autora continúo defendiendo su trabajo de investigación en el texto, que involucró estrellas como Ninel Conde y Arleth Terán, sobre las mujeres que habrían recibido lujos por parte de narcotraficantes.



“El que se siente ofendido tendría que demandarme. En todo caso si usted se siente ofendida. Le voy a decir por qué no lo hace, no lo hace porque es verdad”, sentenció la escritora.



Navidad no terminó sin antes pedirle a Anabel que le muestre las pruebas de sus dichos con el fin de que le compruebe que son verdades.



“A ver, enséñeme la residencia y las joyas, la reto, debe de tener usted testigos, enséñeme los testigos, la reto para que usted me compruebe a mí porque se van a caer todas sus mentiras. Ni usted ni nadie tiene el derecho a decir nada de mí. Lo que yo tengo me lo he ganado trabajando. Mi integridad, mi dignidad me respalda”.

Con información de El Diario de Juárez