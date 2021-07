Paty Navidad dio positivo a Covid-19, pero sigue negando la existencia del virus

Redacción

Ciudad de México.-Pese a ver dado positivo actriz niega la existencia del covid.

Paty Navidad quien se hiciera famosa por su trabajo como actriz y cantante desde que inició la emergencia sanitaria a nivel mundial por Covid-19 comenzó a crear polémica por sus declaraciones en donde aseguró que el virus no existe y que es una estrategia de todos los líderes mundiales para crear pánico en la las personas, y así crear un nuevo orden mundial, por lo cual en su momento llegó a ser censurada por las grandes plataformas como Instagram y Twitter por compartir información falsa sobre la enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

La famosa recientemente se integró al elenco de Master Chef Celebrity México producida por la televisora del Ajusco y Argos en donde también participan Stephanie Salas, Mauricio Islas, German Montero, Aristeo Cásares entre otros famosos. En la producción una de las medidas que están tomando para evitar el contagio de SARS-CoV-2 es la aplicación continua de pruebas PCR para detectar la enfermedad.

De acuerdo con diversos medios, informaron que en una de estas tantas pruebas de rutina la famosa nacida en Culiacán, Sinaloa, habría dado positivo a Covid -19 junto a otros integrantes del elenco por lo que la producción habría sido suspendida para evitar más contagios, además se dice que en cuanto se supo la noticia el set fue desalojado y sanitizado.

Hasta el momento, la producción de Master Chef Celebrity no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir la noticia, sin embargo a través de su cuenta de Instagram la famosa compartió una polémica imagen en donde dice que las pruebas de PCR han dado positivo en algunos animales como las cabras, pájaros o incluso a algunos alimentos como las papayas o el vino.

Un poco más tarde la actriz compartió una nueva imagen en donde “explica” lo que es el Covid-19 en la cual asegura que es una clave que tiene que ver con la inteligencia artificial, la identidad digital entre otras cosas.

Asimismo aseguró no estar enferma de una clave del nuevo orden mundial y aseguró que está completamente sana y sin ningún síntoma hasta el momento. También aseguró que no tiene ningún problema en realizarse las pruebas de rutina, pero no cree estar enferma de un “virus letal” sin tener algún síntoma.

“Respeto los distintos pensamientos y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar, pero definitivamente no creo que nadie en el mundo se pueda infectar de un “virus letal” sin tener ni un sólo síntoma, como dicen que es mi caso”, se puede leer en la publicación de la famosa.

Con información de FAMA