Patrullas con reporte de robo se compraron de manera legal: Noel Mata

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ex alcalde de Jesús María, el panista Noel Mata Atilano, afirmó que las patrullas que hace unas semanas fueron reportadas como robadas por parte de un municipio de Guerrero y que fueron adquiridas en su administración, (2017-2019) pasaron por el debido proceso de compra ante la autoridad.

En entrevista con El Clarinete, el hoy diputado federal explicó que los dos vehículos reportados por parte de las autoridades de Chilpancingo fueron compradas a través del programa federal Fortaseg, mismo que cuenta con una lista oficial de proveedores.

” Nosotros compramos las patrullas con proveedores que estaban registrados ante el Fortaseg, no las compramos a cualquier proveedor, entonces en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos que todo el proceso se hizo de manera ordenada y transparente, como marcaban las reglas de operación del propio programa”, dijo.

A su vez Mata Atilano destacó que incluso la actual administración municipal cuenta con los documentos oficiales que acreditan la correcta compra de las unidades y de su revisión al momento de colocarles las placas, por lo que reiteró, está tranquilo en ese sentido.

“No nos ha llamado a nadie, desconocemos qué es lo que esté pasando realmente, nosotros esperamos que las cosas estén correctas; si hubiera estado mal, desde el propio Fortaseg no hubieran frenado la adquisición como algo que incumplimos, sin embargo, el año posterior nos volvió a llegar recurso para ese programa”, concluyó.