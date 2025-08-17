Patronato de la UAA otorga 100 becas de transporte a alumnos foráneos

Como parte del programa “Apadrina un Gallo”, 100 alumnos foráneos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibirán un apoyo económico para transporte gracias a las gestiones realizadas por el Patronato de la UAA, presidido por el Lic. Juan Ángel José Pérez Talamantes.

Durante esta entrega, la Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la UAA, destacó la importancia de entender las distintas necesidades que tienen los alumnos. “Queremos que quede de manifiesto nuestra voluntad de ayudar a nuestros estudiantes, estamos haciendo cosas importantes y diversificando los apoyos; sabemos que muchos vienen de fuera y que también hay casos excepcionales”, comentó.

La Dra. Pinzón también agradeció el trabajo del Patronato que ha buscado incansablemente acercamientos con la iniciativa privada para generar conciencia y seguir sumando voluntades en favor de la educación.

“Hay voluntad y solidaridad, estos recursos que hoy se les dan son gracias a la labor del Patronato y sus actividades filantrópicas. Confiamos en ustedes, tengan la certeza de que desde rectoría estamos para ayudarlos, pues entendemos sus retos y batallas del día a día”, añadió.

Las solicitudes de beca pasaron por un proceso de selección y fueron asignadas a estudiantes con buen promedio, dedicación y compromiso con la institución, tal es el caso de Diana, alumna de Ingeniería Industrial y Estadística, “Qué bueno que se preocupen por nosotros los estudiantes foráneos, me parece un apoyo muy bueno porque yo soy de Pabellón de Arteaga, tengo una dinámica complicada con el transporte para poder venir y llegar a tiempo, esta ayuda en verdad sirve de mucho”.

Por su parte, el Lic. Pérez Talamantes, presidente del Patronato de la UAA, puntualizó el prestigio que a lo largo de sus 52 años ha construido la UAA de la mano de sus estudiantes. En ese sentido, refirió que para el Patronato es importante continuar con un apoyo decidido y contribuir a que exista una menor deserción escolar por este motivo.

“No es un tema menor, ustedes jóvenes fueron seleccionados. En esta universidad hacen un examen de admisión y aquí están los mejores alumnos del estado.

Nosotros no estamos dispuestos a perder la posibilidad de tener agentes de cambio que con su trabajo hablen bien sobre el vestigio de esta casa de estudios, siempre estamos en la disposición de apoyarlos”.

Cabe hacer mención que en este evento también estuvieron presentes el Dr. José Manuel López Libreros, secretario general de la UAA; Dr. Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación y el Mtro. José de Jesús Ruiz Gallegos, director general de Servicios Educativos.