Partidos políticos ejercerán más de 67 mdp este año en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) avaló la distribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos, para su gasto ordinario y actividades específicas, que ejercerán en el ejercicio fiscal 2023, además de establecer los montos de los límites de las aportaciones de financiamiento privado de los institutos políticos.

El presupuesto total para este fin es de $67,174,200 pesos, de los cuáles $65,217,669.91 pesos corresponden a los recursos para actividades ordinarias y $1,956,530.09 pesos para actividades específicas de los partidos políticos.

Cada partido deberá destinar el 3% de su financiamiento ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Por el contrario, los institutos políticos que no obtuvieron cuando menos el 3% de la votación válida emitida fueron el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México Aguascalientes, por lo cual no recibirán financiamiento público durante el ejercicio fiscal 2023. En el caso de este último, se encuentra en proceso de liquidación al tratarse de un partido político local que no alcanzó el mínimo de la votación válida emitida para conservar su registro.