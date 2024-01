Participó en reality de Televisa y ahora vende palomitas

Redacción

Ciudad de México.-La exconcursante de ‘Pequeños gigantes’, reality de Televisa conducido por Galilea Montijo, Joselyn Tiburcio, reapareció en redes sociales a más de 10 años de su participación.

Aunque Joselyn fue una destacada participante, al parecer no pudo seguir con su carrera como cantante y ahora trabaja en un cine.

Joselyn fue parte del equipo de ‘los Superpeques’ y en redes sociales sorprendió al revelar cuál es su trabajo actual luego de haber triunfado en la televisión.

Así luce joselyn. Trabaja en Cinépolis y habla de su trabajo en TikTok / TikTok

Joselyn Tiburcio de Pequeños gigantes no pudo continuar como cantante y ahora vende palomitas

A través de TikTok, la talentosa joven confirmó que ella era la que en el pasado concursó en el reality y dijo: “Sí, sí soy yo la niña que participó en el año 2010 cuando estaba Galilea Montijo”.

Joselyn confirmó eso con su uniforme de la dulcería del cine y reveló que aunque intentó seguir cantando, no pudo continuar con su sueño.

“Tenía en ese entonces 10 años, pero en ese momento me iba muy bien, tuve muchas giras en Estados Unidos, México, pero con el tiempo intenté seguir cantando pero ya no se pudo”, contó.

La joven finalizó diciendo que no fue por ella, sino porque le cortaron las alas en esta industria tan competitiva, “No fue algo mío, sino designios, destino, cosas que me dijeron ‘Mi niña, este no es tu lugar’, pero aún así muchas gracias (por el apoyo)”.

Con información de TVNotas