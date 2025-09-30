Paros y clases en línea se extienden en la UNAM por amenazas

Redacción

Ante amenazas difundidas en redes sociales, correos electrónicos y mensajes en sanitarios, ocho entidades académicas de la UNAM decidieron suspender clases presenciales y mantenerlas en línea, algunas hasta el 3 o 4 de octubre y otras de manera indefinida.

Los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) trasladaron sus actividades a modalidad remota, mientras que tres facultades decretaron paro total de actividades. Con ello, suman ya 10 facultades en paro total y ocho que optaron por clases en línea, además de los paros activos en las facultades de Música y Ciencias.

Ayer, Economía, Derecho, Química, Contaduría y Administración, Veterinaria, Sicología y la FES Zaragoza, así como los CCH Naucalpan y Vallejo, migraron a clases virtuales. En tanto, Arquitectura, Medicina y Odontología acordaron paro total: la primera hasta el 4 de octubre, Medicina de forma indefinida y Odontología hasta el 3 de octubre.

Arturo Ruiz Ruisánchez, coordinador de Análisis y Concertación de la Universidad, aseguró que lo más importante es “cuidar la salud mental de los alumnos, porque de ello depende que se sientan seguros y en paz”. Admitió que la comunidad está “muy nerviosa, consternada y es normal”, por lo que desde Rectoría se instruyó dialogar con cada plantel para tomar decisiones conjuntas.

El funcionario reconoció que, tras el asesinato de Jesús Israel en el CCH Sur, se registraron amenazas de bomba y de agresión, todas falsas. Dos personas fueron identificadas como responsables de mensajes intimidatorios desde perfiles falsos; declararon que buscaban incrementar la seguridad y ofrecieron disculpas.

La tensión se agravó ayer en la Preparatoria 8, donde una amenaza de bomba obligó al desalojo del plantel en la colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón.

“En este momento, en el que la comunidad se encuentra lastimada, es fundamental cerrar filas con firmeza y responsabilidad, para garantizar la seguridad y el bienestar colectivo”, señaló Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía, en un comunicado.

Derecho informó que continuará en modalidad virtual “en atención a las circunstancias actuales”, y el CCH Vallejo explicó que la suspensión busca “evaluar y establecer medidas que refuercen la seguridad en el plantel”.