Paros técnicos en sector automotriz de Aguascalientes no son por pandemia: González

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Desarrollo Económico del estado, Manuel Alejandro González Martínez, explicó que paros técnicos en el sector automotriz no obedecen a temas sanitarios por el covid o por falta de ventas.

El funcionario estatal manifestó que lamentablemente no se ha podido regularizar la producción de componentes electrónicos para el sector que es lo que está generando dichos dichos paros en las armadoras, y por consecuencia en la cadena de proveduría.

“Se espera todavía que de 3 a 4 meses de este año continue esa escasez de componentes que ya lo notamos en que hay menos vehículos a disposición de las agencias de todas las marcas de vehículos e inclusive de camiones de carga y autobuses”, remarcó.

Insistió en la falta que la falta de suministros es lo que ha desacelerado la producción de unidades, esperando haya una regularización en el abasto de componentes en breve y en donde por fortuna esta situación hasta el momento no ha impactado en despidos de personal, concluyó.