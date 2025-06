Paros técnicos en Nissan Aguascalientes programados por mantenimiento

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, confirmó que habrá paros técnicos en Nissan para mes de julio.

Expuso que se trata de paros técnicos programados que se realizan de manera anual para el mantenimiento de las líneas de producción y por el cambio de modelo de vehículos.

“Es algo programado, no son definitivos y es simplemente para atender una situación puntual”.

El responsable de la política económica en el estado dijo a medios de comunicación que se estará reuniendo con directivos de la empresa para ver la programación y ponerse a disposición por si requirieran de algún apoyo de gobierno.

-¿Pero no están en riesgo los empleos?

-No, porque como digo es un paro técnico para mantenimiento y para mejorar los sistemas productivos.

Insistió en que es algo programado que se hace de manera anual y que los trabajadores ya conocen.