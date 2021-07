Paris Hilton habla sobre los rumores de su embarazo

Redacción

El pasado martes, comenzó a circular el rumor de que la empresaria estadounidense Paris Hilton estaba esperando su primer hijo junto con su prometido Carter Reum.

En cuanto la información publicado por Page Six se esparció entre los medios, miles de personas le enviaron sus mejores deseos a la ex cantante, quien recientemente habló sobre su supuesto embarazo.

En su podcast “This is Paris”, la socialité desmintió el estar embarazada, aunque aceptó que esperaba convertirse en mamá el próximo año después de su boda.

“Todos mis iPhones explotaron, los cinco, todos deseándome felicitaciones, muy felices por mí y he tenido noticias de personas de las que no he tenido noticias en años. Gracias a todos por los mensajes”.

“La gente siempre inventa rumores, estoy muy acostumbrada a estar en la industria tanto tiempo como lo he hecho… no siempre puedes creer lo que lees. Lo he aprendido, definitivamente, a lo largo de los años de estar en este negocio”, contó.

Reconoció que los rumores pudieron comenzar cuando fue vista paseando de la mano de su prometido en Malibú, cuando usó un vestido que le hacía un leve bulto en el vientre.

También adelantó que si tiene una hija, la llamará London, al ser la ciudad favorita de la pareja.

Con información de TV Notas