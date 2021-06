Pareja sembró por accidente los mangos más caros del mundo. Ahora necesitan seguridad privada

Redacción

A veces, la riqueza es producto del esfuerzo y el trabajo duro, y otras veces es mera cuestión de suerte. Eso lo tiene claro la pareja de campesinos Rani y Sankalp Parihar, quienes por accidente sembraron algunos de los mangos más costosos del mundo. Ahora tienen árboles de mango Miyazaki cuyo costo por kilo llega a alcanzar hasta 270,000 rupias (unos 3,630 dólares o 74,600 pesos mexicanos).

Todo comenzó hace cuatro años, cuando los Parihar se dirigían a Chennai, al sur del país, a comprar algunos árboles para sembrar. En el tren se encontró a un misterioso hombre que le ofreció las valiosas plantas.

“Me ofreció estos árboles jóvenes y me pidió que los cuidara como a nuestros bebés. Los plantamos en el huerto sin saber qué variedad de mangos producirían”, relató Sankalp al medio The Times of India.

En 2020, cuando los árboles crecieron y comenzaron a dar frutos, notaron que eran muy diferentes a otros tipos más comunes de mangos. Estos tenían un intenso color rubí bastante inusual.

“Como no conocía el nombre de esta variedad, le puse el nombre de mi madre Damini a la fruta. Más tarde, investigamos sobre esta variedad y encontramos el nombre real. Pero sigue siendo Damini para mí”, agregó Parihar.

La noticia de los raros mangos Miyazaki se extendió por toda la localidad, lo que atrajo a compradores potenciales y delincuentes por igual. Parihar cuenta que el año pasado unos ladrones irrumpieron en su huerto y se robaron 14 mangos. Por fortuna, lograron salvar los árboles y podrán continuar produciendo los valiosos frutos.

Tras el incidente, los campesinos decidieron contratar tres guardias de seguridad y nueve perros para proteger los raros árboles y los siete mangos que poseen.

Rani señaló que también los han contactado varios cultivadores de mango y amantes de la fruta. Por ejemplo, un empresario les ofreció comprar uno solo de sus mangos por 21,000 rupias (282 dólares o 5,775 pesos mexicanos).

Actualmente, la pareja posee un total de 150 árboles de mango Miyazaki, de los que sólo cuatro están dando frutos.

Los dos horticultores se han convertido en celebridades locales y, si saben capitalizar sabiamente el golpe de suerte, podrían hacerse millonarios con la fortuna que, en su caso, sí está cayendo de los árboles.

¿Por qué es tan caro el Mango Miyazaki?

El mango Miyazaki es el segundo más caro del mundo, solo detrás del mango Noor Jahan, que se cultiva en Afganistán. Esta variedad se cultivó por primera vez en 1984, en la ciudad japonesa del mismo nombre. Actualmente, está considerada una de las frutas más costosas del planeta y se encuentra solamente en países como Bangladesh, Indonesia y Filipinas.

Para desarrollarse hasta dar frutos, los árboles de mango Miyazaki requieren un clima cálido y largas horas de sol. Los mangos de este tipo se distinguen por su color rojo rubí y su forma parecida a un huevo. Pesan entre 350 y 900 gramos, su cáscara es comestible y tienen 15% más azúcar que otras variedades, lo que los hace extremadamente dulces, de acuerdo al medio India Today.

Con información de Entreperneur