Parece que Monreal no tendrá bendición de AMLO

Redacción

Ciudad de México. Con su postura, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, “está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo”, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al mismo tiempo que en su conferencia matutina en Zacatecas dio un espaldarazo al hermano del legislador (David Monreal Ávila, gobernador el estado), López Obrador manifestó que no está de acuerdo con el senador Monreal, quien se abstuvo de votar junto con sus compañeros morenistas la aprobación de la minuta por la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

El Ejecutivo se dijo sorprendido “por el nivel de cretinismo” de los legisladores que votaron en contra del proyecto y reprobó la abstención de Monreal, pero dijo que está “en su libertad” de actuar.

Quienes emitieron votos en contra “son unos verdaderos farsantes. Es la hipocresía: de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos”, declaró el mandatario en respuesta a preguntas de reporteros.

“Agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores. Y me gustará también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, de Movimiento Ciudadano, expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina. Que no se queden callados, que expresen si ellos, sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, podrían o no enfrentar la inseguridad y la violencia.”

Recalcó que 19 estados tienen más elementos de las fuerzas federales en tareas de seguridad que policías estatales.

Afirmó que su gobierno no cortará el apoyo de las fuerzas armadas y la GN a ningún estado. “Aunque las autoridades de Guanajuato digan ‘no’, no vamos por eso a retirar a la Guardia Nacional ni a la Marina ni a la Secretaría de la Defensa. Son dos cosas distintas: una cosa son los pueblos y otra las élites del poder”.

Declaró que más de 80 por ciento de la población respalda que las fuerzas armadas apoyen en seguridad pública, “pero esa no es la opinión de los fifís ni de los conservadores”.

El gobernador zacatecano se declaró comprometido y leal al proyecto de López Obrador y expresó su respaldo a la permanencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública.

Con información de La Jornada