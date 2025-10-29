Paran labores en Nissan Aguascalientes debido a la falta de autopartes por bloqueos carreteros

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Verenisse Ruiz Sánchez secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM que alberga a la cual están afiliados cerca de 11 mil trabajadores de la armadora de autos Nissan en esta entidad informó que la Planta 1 donde se concentran más de 7 mil obreros está en paro de labores desde el medio día de este martes.

En entrevista con Radio La Mexicana, la líder sindical señaló que “desde las 2 de la tarde del día de ayer en la Planta 1 ya no se pudo producir de manera normal, debido a las afectaciones que se dieron en varias autopistas por parte de los agricultores, que nos dejaron sin las autopartes que vienen por. tierra. Y esto nos hizo parar desde esa hora y todo el turno nocturno tampoco trabajó, el día de hoy seguimos en paro. Pero esperamos que el día de hoy a partir de las 7 u 8 de la noche esperamos regresar a laborar de manera normal”, dijo.

Ruiz Sánchez, externó que en total fueron mil 200 vehículos que se dejaron de producir debido a la falta de autopartes que se transportan a diario por carreteras.

De igual manera agregó que ya se tenía programado un paro de labores para este jueves debido a la forma de trabajar en las líneas de producción por el tema de la conversión de vehículos mecánicos a híbridos. “El paro del jueves ya estaba calendarizado, pero con el tema de los bloqueos pues sí nos sorprendió”, concluyó.