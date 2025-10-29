12 C
Aguascalientes
29 octubre, 2025
Tendencias

Paran labores en Nissan Aguascalientes debido a la falta de…

Cam Skattebo se despide de la temporada de NFL tras…

Atrapan al sujeto que violó y quemó a una joven…

Gobierno federal ofrece pagar a 6 mil 50 pesos tonelada…

Menor es atacado por otro en escuela ¿Qué pasa en…

Alertan por intentos de extorsión en nombre de la CONAFOR…

La palabra que nos habita

(Videos) Aguascalentenses quedan atrapados en bloqueos carreteros en Michoacán

Recursos de cuotas escolares debe ser transparentado por los propios…

Arranca hospital veterinario de Aguascalientes con servicios gratuitos

Paran labores en Nissan Aguascalientes debido a la falta de autopartes por bloqueos carreteros

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Verenisse Ruiz Sánchez secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM que alberga a la cual están afiliados cerca de 11 mil trabajadores de la armadora de autos Nissan en esta entidad informó que la Planta 1 donde se concentran más de 7 mil obreros está en paro de labores desde el medio día de este martes.

En entrevista con Radio La Mexicana, la líder sindical señaló que “desde las 2 de la tarde del día de ayer en la Planta 1 ya no se pudo producir de manera normal, debido a las afectaciones que se dieron en varias autopistas por parte de los agricultores, que nos dejaron sin las autopartes que vienen por. tierra. Y esto nos hizo parar desde esa hora y todo el turno nocturno tampoco trabajó, el día de hoy seguimos en paro. Pero esperamos que el día de hoy a partir de las 7 u 8 de la noche esperamos regresar a laborar de manera normal”, dijo.

Ruiz Sánchez, externó que en total fueron mil 200 vehículos que se dejaron de producir debido a la falta de autopartes que se transportan a diario por carreteras.

De igual manera agregó que ya se tenía programado un paro de labores para este jueves debido a la forma de trabajar en las líneas de producción por el tema de la conversión de vehículos mecánicos a híbridos. “El paro del jueves ya estaba calendarizado, pero con el tema de los bloqueos pues sí nos sorprendió”, concluyó.