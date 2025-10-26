Para ya no ser criticados, diputados federales cancelan evento de sonideros en Cámara baja

26.3 C
Ciudad de México.-  En medio de la controversia que ha permanecido sobre la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció que al recinto parlamentario deberá dársele prioridad a sus actividades legislativas y abstenerse en eventos musicales.

“Vamos a cuidar en extremo cualquier evento que pueda traducirse en incongruencia de nuestra parte. La presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene razón en que, en estos momentos, enfoquemos nuestra atención en ayudar a las víctimas de las inundaciones en diferentes estados de la República”, demandó el legislador por Morena.

Lo anterior, se espera la cancelación de nuevos homenajes y conciertos en el recinto parlamentario, como el que se realizaría con Los Ángeles Azules en noviembre.

Para ello se tenia previsto un baile “sonidero programado para realizarse el 7 de noviembre a las 17 horas en la Plaza Neri y que llevaba por nombre “¡Sonideros de San Lázaro en San Lázaro!”, iba a contar con la participación de los grupos Son Carajos y El Chato Morris, y sería de entrada libre.

La Cámara de Diputados ha sido objeto de numerosas críticas durante la semana por el hecho de que los parlamentarios destinen su tiempo a actividades distintas a las legislativas.

Con información de La Jornada.

Foto: X.