Para su regreso a Hollywood, Meghan Markle contrató a estilista de Adele

Redacción

EEUU.- Un cambio de imagen digno de una princesa está preparando Meghan Markle, por lo que la duquesa de Sussex está colaborando con la estilista de celebridades, Jamie Mizrahi, para su regreso a Hollywood, según The Line Sheet de Lauren Sherman.

De acuerdo a lo que Sherman escribió sobre la noticia en la nueva edición de su boletín dedicado a la industria de la moda, detalló que Meghan estaba “trabajando con Jamie Mizrahi, un famoso amigo convertido en experto estilista de celebridades”.

En sus días como miembro de alto rango de la familia real, se decía que Meghan Markle no había trabajado con algún estilista, aunque, según los informes, su amiga Jessica Mulroney la ayudaba en ocasiones con su guardarropa.

Y es que luego de dejar su vida junto a la monarquía británico en Londres para mudarse a las soleadas costas de su natal California, ha optado por usar prendas discretas como suéteres y abrigos combinados con con jeans pero, como señala Sherman, el código de vestimenta de Montecito “requiere más pantalones de lino sin cordones que vestidos ajustados de Roland Mouret”.

Sin embargo, se dice que Meghan está preparando un relanzamiento de su carrera y para eso contrató a Jamie Mizrahi, quien ha trabajado con estrellas como Adele, Jennifer Lawrence, Jeremy Allen White y Riley Keough, y podría catapultar la apariencia fresca de California de la duquesa al verdadero glamour de Hollywood.

Vale apuntar que Jamie Mizrahi, la estilista estrella, está casada con el gurú de los fondos de cobertura Nico Mizrahi, trabajó anteriormente como directora creativa de Juicy Couture y ha construido un exitoso negocio de estilismo trabajando con celebridades en los últimos años. También lanzó una marca de ropa interior, The Kit, con su compañera de vestuario de Hollywood, Simone Harouche en 2019.

Meghan Markle firmó con la agencia de Hollywood WME la primavera pasada y consiguió un nuevo contrato de podcast con Lemonada Media este mes, lo que indica que hay muchos proyectos nuevos y estilos elegantes en proceso.

Sherman señala que la relación de estilo con Mizrahi podría ser “un punto de inflexión para ambas partes en lo que respecta a la creación de sus respectivos mitos”.Una fuente confirmó que Markle y Mizrahi solo han colaborado una vez en el pasado.

*Con información de Quién.