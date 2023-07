Para sentirse segura, mujer camina con barba por las noches

Redacción

España.- Marina ofrece una estrategia peculiar y audaz, en un mundo donde las mujeres aún luchan por su seguridad en las calles por la noche, ello con su barba de bolsillo, con la que desafía las normas de género y convierte un símbolo tradicionalmente masculino en una herramienta a su favor.

Y es que las noches pueden ser un desafío para muchas mujeres; sin embargo, para Marina, conocida en TikTok como marinamese, se han convertido en un escenario de empoderamiento. “¿Por qué traigo una barba en la bolsa?” pregunta retóricamente. La respuesta, sencilla: seguridad.

Es noche cerrada. Marina “camina” con paso decidido por calles y avenidas. En su bolsa, un elemento peculiar se esconde: una “barba”. Las noches de caminata se han vuelto rutina para ella, pero Marina tiene un truco para sentirse “segura”.

Bajo la tenue iluminación de las farolas, saca su secreto del bolso. Una barba. Sí, una barba de pelo sintético que se ajusta a su rostro con una goma elástica. Con cada paso que da, su confianza crece. Es una táctica inusual, pero para Marina es un salvavidas.

Es importante aclarar: Marina no desea cambiar su identidad de género. Su barba es una herramienta, un disfraz diseñado para intimidar a los que se acercan con intenciones menos que honorables. “Tú me ves así por la calle y no te acercas, no te acercas”, declara con una sonrisa retadora.

Marina recorre así las calles oscuras con una confianza insólita. Al abrir su bolso y ponerse la barba, transmite un mensaje potente. Con esto, enfrenta sus miedos y camina segura, demostrando a sus seguidores que el temor no la paraliza.

Las reacciones a su práctica son variadas. Algunos encuentran humor en su táctica, otros consideran triste que una mujer deba recurrir a tales extremos para sentirse segura. Pero la mayoría aplaude su ingenio y valentía.

En las redes sociales, el fenómeno de la ‘barba de bolsillo’ ha despegado. Mujeres de todo el mundo admiran la osadía de Marina, y algunas incluso consideran adoptar su táctica. Los comentarios fluyen desde el apoyo incondicional hasta los críticos descontentos.

El debate se ha generado. Sin embargo, Marina sigue indiferente a las críticas. Camina con su barba en su bolso, sonriente y confiada. Después de todo, como dice ella: “Esto me lo pongo cuando estoy andando sola por la calle y me siento genial, más segura”.

Los comentarios de sus seguidores son en su mayoría positivos. Algunos mencionan que la idea es buena, aunque lamentan que las mujeres deban recurrir a estas estrategias para sentirse seguras. Otros, sorprendidos, confiesan que nunca se les hubiera ocurrido tal táctica, pero que ahora consideran adoptarla.

Más allá de la seguridad, la táctica de Marina también ha impulsado su autoestima. Incluso en situaciones incómodas, como olvidar quitarse la barba al entrar al metro, mantiene la confianza en sí misma: “de igual manera me veo hermosa”.

Algunos comentarios van más allá de los halagos y muestran la triste realidad que muchas mujeres enfrentan. “No es mala idea pero es lamentable que en 2023 aún las mujeres no puedan ir por la calle de la manera que quieran”, comenta una usuaria.

‘marinamese’, como se le conoce en TikTok, desestima las críticas negativas y asegura que solo despiertan envidia en otros. Su mensaje es fuerte, claro y liberador: No dejará que el miedo controle su vida. Con su barba en el bolso, está decidida a caminar por las noches con la cabeza en alto.

Marina, la innovadora mujer que encontró seguridad al caminar por las noches gracias a una peculiar táctica: su barba de bolsillo.

