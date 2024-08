Para Santiago Tovar la Nascar Aguascalientes significa ir a playoffs 

Redacción

San Luis Potosí, S.L.P.- La última oportunidad para poder estar presente en el Play Off NASCAR México que estará definiendo al nuevo monarca de la categoría en su campaña 2024 tendrá efecto este fin de semana en el Óvalo Aguascalientes México evento al cual el piloto #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team Santiago Tovar busca librar satisfactoriamente el corte que define a los diez pilotos finalistas.

Ubicado en el octavo puesto del clasificatorio a Play Off Santiago Tovar y su equipo 22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team llega a tierras hidrocálidas con la firme intención de lograr ser parte del grupo selecto que estará presente en las tres últimas fechas de la campaña NASCAR México, complicada será la aduana para enfrentar este domingo 1 de septiembre por lo que la inteligencia y cabeza fría serán punto clave.

A sabiendas de que estará presente en la ronda más complicada de la campaña regular NASCAR México, donde se presentan pilotos en busca de poder colarse a las finales, Santiago Tovar mantiene bien estudiadas sus estrategias, el principal punto será estar fuera de cualquier contacto o batalla que no le correspondan para así llegar sano al final de carrera.

Sin posibilidades de estar peleando algún top tres divisional, Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team pretende en Aguascalientes ir por esa victoria que permita un salto importante dentro del Play Off y que ayude a arrancar estos con motivación extra.

Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team

“Emocionado de regresar a Aguascalientes, aunque no hemos podido conseguir los resultados que buscado, el OAM es una pista que siempre me ha gustado mucho, ahora confío en sacar un buen resultado, sin duda va a ser una carrera de mucha inteligencia y cabeza fría, hay muchos pilotos que están en un panorama un poquito más complicado que el nuestro por lo que tendremos que ser pacientes, no meternos en broncas, viendo siempre por nosotros para sumar la mayor cantidad de puntos, además podemos buscar esa victoria que nos sumaria bastantes lugares dentro del Play Off, importante será una buena calificación, reitero que para la carrera debemos estar fuera de contactos y peleas que no nos corresponden buscando llegar fuertes al final, las practicas serán importantes para buscar un buen balance y performance del auto #22 para carrera”.

La actividad por parte de Tovar y su equipo #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team en el Óvalo Aguascalientes México será a partir del sábado 31 de agosto con Practica 1 dividida en dos grupos con 45 minutos cada uno arrancando a las 09:40 hrs. dando fin a las 11:20, la práctica dos ya todos juntos con un total de 90 minutos empezando a las 12:30 para finalizar a 14:00 horas, calificación 16:00 hrs. El domingo 01 de septiembre la Carrera AGUASCALIENTES 250 (170 V) / [STAGE (Vuelta 90)] (TIEMPO LÍMITE 100 MINUTOS) arrancando a las 13:20 horas.