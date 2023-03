Para reordenamiento cancelara gobierno de AMLO cuentas en banca privada 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-

Para que la Tesorería de la Federación tenga conocimiento de su existencia, pues hay un desorden, el Gobierno de México, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha pedido a las dependencias que cierren las cuentas en bancos privados abiertas en anteriores administraciones, revelo la tesorera, Elvira Concheiro Bórquez.

La funcionaria explicó que ello contempla que abran las cuentas en la banca privada que necesiten o sustituirlas, pero bajo la idea de que la Tesorería de la Federación tenga el registro de todas, pues actualmente son muchas de las que no tienen control.

Ello luego del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de febrero; al respecto la tesorera insistió, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que se trata de las cuentas en dependencias que no están bajo control de la Cuenta Única de la Tesorería.

En este sentido apuntó “las cuentas que no están en la Cuenta Única de la Tesorería, están a nombre de las dependencias, tienen que ser registradas por la Tesorería, entonces lo que la Tesorería ha hecho es pedirle a las dependencias que abran las cuentas que necesitan y cierren todas las que son cuentas viejas de anteriores administraciones, que ahí quedaron colgando, no son un número pequeño, así que estamos metiendo este orden”.

Ante el caos, Elvira Concheiro Bórquez explicó que no se trata de “divorciarse” de la banca comercial, pues se podrán abrir más cuentas, sino de tener el registro de todas las necesarias y que estén bajo el control de la Tesorería de la Federación, que a su vez depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Otro de los objetivos es encontrar dinero, puesto que afirmó que “sí tienen algunos recursos” pero los bancos no han querido dar a conocer los saldos; añadiendo que no son pocas cuentas y que se tiene que poner orden y transparencia.

De modo que “en realidad se están mezclando muchas cosas. Esto es una disposición estrictamente interna de unas ciertas cuentas, no de todo lo que se maneja en el gobierno federal… El asunto es que habían ahí colgando muchas cuentas, ya cuentas viejas, de anteriores administraciones, que en verdad dejaron mucho desorden”

La funcionaria subrayó que no es un divorcio con la banca comercial, luego de que se especuló que todas las cuentas se cancelarían para que solo se use el Banco del Bienestar; “no, pero en lo absoluto, eso no tiene sentido. El gobierno mexicano ha estado en buena relación con la banca.”

Aunado a ello afirmó que no se afectarán los pagos en bancos privados que los ciudadanos hacen al gobierno como cuando van a pagar impuestos, el costo del pasaporte, etcétera, puesto que de cancelarse tendrán que abrir nuevas.

Cabe mencionar que el acuerdo publicado el 15 de febrero de 2023 que se titula ‘Acuerdo por el que se Modifican las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería’ , establece los procedimientos para las cancelaciones de cuentas, tanto nacionales o en el extranjero.

También las notificaciones de las cancelaciones a la Tesorería, la justificación de dónde van a abrir las cuentas nuevas y el reporte periódico de saldos; cancelaciones que tienen como fecha límite el 31 de marzo de 2023, para proceder a la apertura de nuevas y reportar los saldos en caso de ser necesario.

Un punto importante y en la búsqueda de dinero “ocioso” es que deberán hacer el reporte de datos de la cuenta que indique los posibles saldos a la Tesorería, puesto que a la fecha se desconoce cuánto dinero hay en esas cuentas.

DE ahí que el acuerdo precise “en caso de que las Dependencias y Entidades cancelen una cuenta bancaria inscrita en el Registro de Cuentas, previamente deberán aplicar o reintegrar los recursos que se encuentren en la cuenta bancaria de acuerdo con la normatividad aplicable y a través de oficio deberán indicar las causas de la cancelación, así como remitir a la Tesorería el documento emitido por la institución de crédito que confirme tal cancelación, el cual deberá contener número y denominación de la cuenta bancaria, fecha de cancelación, nombre y firma del ejecutivo y sello, dentro de los diez días hábiles siguientes a su formalización o, en su caso, estado de cuenta que acredite la fecha de cancelación.”

*Con información de SDP