Para no variar denuncian mala atención en clínica del IMSS en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Al menos tres derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social se quejaron de la pésima atención que les brindan en la clínica 7 de esta dependencia federal ubicada en Avenida Aguascalientes en la colonia San Marcos en el poniente de esta urbe.

La tarde de este miércoles se vivió esta nueva situación donde pese a tener cita no hay personal de guardia que les pueda ya sea surtir recetas o darles la consulta.

La primera de ella señaló “A mi me citaron a las 1:45 horas de la tarde para darme mis medicinas, sin embargo no hay nadie en la farmacia que nos atienda y ya pasa de las 5 de la tarde y nada de nada”, dijo.

Otra más comentó “Yo estoy en seguida de ella y a mi me citaron a las 2:15 de la tarde y sigo igual esperando”.

Finalmente la tercera señaló “A mi me dieron cita a las 3:45 horas y el jefe de clínica Rodrigo García nos comentó que la directora Rosa Elena Salas Partida está de vacaciones y entonces además de que no está ella faltan 3 doctores y no hay quien los sustituya. Nos dijo que si queremos nuestras medicinas tenemos que esperar otras tres horas (son las 17:10 horas) y entonces uno está harto de que nos maltraten. Hay gente esperando consulta pero como no hay médicos les dijeron que después de las 6:30 PM pueden llegar a atenderlos, esto son fregaderas, no deben jugar con el tiempo de la gente, porque además no venimos a pedir limosna, el servicio ya está pagado” deploró.

Lo peor fue que cerca de las 17:30 horas una persona de la farmacia les informó que no podían darles sus medicamentos de manera completa, solo les otorgaron una parte de sus medicinas por que “no hay sistema”.

Esto es una burla.