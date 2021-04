Para mejorar Rincón de Romos hay que tener visión: Juanis Castillo

Claudio Bañuelos

Rincón de Romos, Ags.- La candidata a la presidencia municipal de esta localidad sostuvo una breve charla con El Clarinete y habló del porqué quiere ser alcaldesa de este lugar.

“Creo en mi pueblo y creo que las cosas pueden mejorar si gobernamos de una forma distinta, de una forma honesta, trabajadora, bajando proyectos, bajando recursos y aplicándolos dónde son, priorizando las necesidades de un pueblo”, dijo.

Acto seguido Castillo Romo añadió que “la mejor oportunidad es exactamente estar ahí, tener la visión, un crecimiento generalizado en economía, en comercio, en agropecuario, en educación, hay que invertirle a la educación. Nuestros estudiantes son muy buenos y tenemos gran potencial, tanto estudiantes como deportistas y artes, entonces hay que invertirle”,

En este sentido la abanderada del PAN y PRD reiteró “los grandes países creen en eso, si le invierten a su pueblo, la economía crece y los pueblos crecen y mejoran, creo que es la oportunidad idónea, la vida y Dios me está dando la oportunidad de llegar ahí no, me lo esperaba, para mí fue una sorpresa como para muchos de estar en esta posición, pero creo que es el lugar idóneo para mejorar las cosas”.

Más adelante habló de los planes a seguir “mi trabajo, yo les he dicho, va a ser darles continuidad a los proyectos que ya se están haciendo, Hay muchos proyectos así, exitosos que se están haciendo y muchos que se están quedando en el tintero, por falta de recursos, por falta de tiempo, por una pandemia, por un recorte presupuestal, no se pudieron lograr”, aceptó.

Acto seguido acotó “sin embargo eso no significa que no sean buenos, están en el tintero por todos esos antecedentes, pero creo que hay que apostarles a ellos, hay que mejorar las cosas y hay que invertirle y sobre todo hay que darle seguimiento a las buenas acciones”.

Al concluir Juanis Castillo puntualizó “sí queremos un municipio crezca, hay que darle seguimiento, no se trata de cortar de tajo y volver a empezar, no, eso se trata de seguir, de continuar, continuidad, esa es la base principal”.