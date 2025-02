Paquita la del Barrio dejó fortuna millonaria, pero sin testamento

Redacción

Tras la muerte de Paquita la del Barrio el 17 de febrero, el destino de su herencia se ha convertido en una incógnita, ya que la cantante aseguró en vida que no tenía testamento y que no tenía intención de dejarle su fortuna a sus hijos.

La intérprete de Rata de dos patas acumuló un patrimonio estimado en 10 millones de dólares, que incluía bienes inmuebles, cuentas bancarias y un restaurante en la Ciudad de México. Sin embargo, nunca confirmó públicamente la existencia de un testamento ni de beneficiarios.

En agosto de 2023, durante una conferencia de prensa, Paquita dejó clara su postura sobre su herencia. “No lo he hecho porque no quiero. Si tuviera dinero, me lo gastaría en mi vida y no les dejaría nada… pero no tengo dinero”, declaró entonces.

La cantante tuvo tres hijos sobrevivientes: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros. De acuerdo con las leyes mexicanas, si no dejó testamento, su patrimonio se repartiría entre ellos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que haya designado en privado a otros beneficiarios o incluso a una organización benéfica.