Paquete económico es una receta de más impuestos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Economistas ven detrás del paquete económico para 2026 del gobierno federal una receta de más impuestos para la población.

El especialista financiero, Gerardo Sánchez, se refirió a los impuestos que se impondrán en artículos como los sueros orales hasta de 3 pesos por litro, al igual que las bebidas saborizadas.

“Si bien los mexicanos no somos mucho de ir a museos, pues ahora menos porque la entrada va a aumentar, ir al museo de Antropología, por ejemplo, le va a costar 209 pesos por persona, o el museo Del carmen 156 pesos”, detalló.

Al mismo tiempo se contempla un golpe a los jugadores de apuestas y sorteos al contemplarse la aplicación del 67% de impuestos, orillándolos a recurrir a plataformas digitales que no pagan impuestos, pero que ponen en riesgo hasta 60 mil empleos formales.

“Estos son solo una parte de todos los impuestos de todos los colores y sabores que nos van a recetar desde las bebidas, el cigarro, el refresco, videojuegos y ahora hasta asistir a los museos”, concluyó.