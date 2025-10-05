Papa León XIV publicará exhortación apostólica centrada en la pobreza

Redacción

Ciudad del Vaticano.- El Papa León XIV hará pública este próximo jueves 9 su primera gran exhortación apostólica, titulada “Dilexi te”. La noticia fue confirmada por la Santa Sede a través de un breve comunicado, detallando que el argumento principal del documento será la pobreza.

Para su primer gran documento, León XIV ha elegido la exhortación apostólica, un tipo de texto generalmente de carácter pastoral que busca ofrecer disposiciones sobre un tema específico, a diferencia de una encíclica, que posee un tono más doctrinal y reflexivo.

El título, “Dilexi te” (Él te ha amado), no es casual. Evoca directamente la última encíclica de su predecesor, el Papa argentino Jorge Bergoglio (Francisco), titulada “Dilexit nos” (Él nos ha amado) y publicada en octubre de 2024, meses antes de su fallecimiento. En aquel documento, Francisco reflexionó sobre “el amor humano y divino del corazón de Jesús”.

El mundo católico espera con expectación el jueves para conocer las directrices que el Papa León XIV establecerá sobre la pobreza, el que será, sin duda, el pilar de su pontificado.

Con información de Clarin.