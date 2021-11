Papá de Octavio Ocaña acepta que su hijo estaba armado

Redacción

Ciudad de México.-El ator Octavio Ocaña si portaba arma, acepta su padre.

El padre de Octavio Ocaña se ha encargado de dar información sobre lo ocurrido el día que el intérprete de Benito Rivers murió y tras darse a conocer la versión oficial de la la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM),el señor Octavio Pérez no dudó en romper el silencio y dar algunas observaciones para contradecir lo dicho por las autoridades, pero entre los detalles que ofreció llamó la atención que confesó que su hijo sí portaba un arma de fuego. © Proporcionado por Fama

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el padre del actor confesó que su hijo sí tenía un arma de fuego, incluso él le enseñó a usarla y contaban con los permisos correspondientes, pero insiste en que la bala que lo mató no pertenecía a esa pistola, por la trayectoria en la que entró y el calibre.

“El nunca traía cartucho cortado, prohibido, lo mataron y se la pusieron ahí, la encontraron y se la pusieron ahí, pero la bala entra de atrás, lo venían persiguiendo y cómo él venía manejando, ¿Cómo va a traer un arma en la mano?Mi hijo no estaba loco, él arma era de él, pero el tiro que le entró era de otro calibre“, comunicó.

Ante los cuestionamientos de Gustavo Adolfo Infante, el señor Octavio Pérez dijo que el arma que portaba su hijo estaba debidamente registrada y que la solía cargar por la inseguridad del país, pero insiste en que los policías utilizaron eso en su contra para manipular la escena del crimen, pues está seguro de que la encontraron en la camioneta y la colocaron sobre el actor para así deslindarse del asesinato.

“Lo aceptó, el arma era de él, así, pero el tiro que le entró no era de ese calibre, andaba armado por la inseguridad que vivimos, así de fácil, teníamos permiso teníamos permiso, de la Defensa Nacional, no hay vuelta de hoja, a él lo mataron, no fue el arma 3.80, fue directamente un disparo de 9 milímetros, el policía lo aceptó, aceptó que él disparó”, dijo en la entrevista telefónica.

El papá de Octavio Ocaña dijo muy molesto que su hijo no se disparó a sí mismo de forma accidental como lo dijo la Fiscalía, además aseguró que no descansará hasta encontrar justicia, pues reitera que las autoridades cerraron el caso para ocultar cosas.

“Está claro el asunto, él no se iba a disparar porque mi hijo sabía usar armas, yo le enseñé a usar armas, él no tenía por qué hacer eso, era imposible (…) venía vivo y lo dejaron morir, se le quedaban viendo graciositamente, graciositamente también me voy a reír de ellos, así de fácil, ahora viene la mía. Fue la policía, es claro, así de fácil, la policía, no hay de otra, eran 29, ahí está el nombre de quién venía al mando de la persecución, eran 29 y el idi*ta que venía al mando, 30, ya le venían disparando, venían sacando la cabeza, ¿Qué traía una camioneta ostentosa? Yo puedo comprar lo que yo quiera, es un país libre”, comentó.

