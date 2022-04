Papá de Debanhi afirma que a su hija la mataron y sembraron

Redacción

Nuevo León.-En medio del dolor se rompe el silencio.

“A mi hija me la mataron” aseguró de forma contundente Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

La joven permaneció desaparecida por espacio de 13 días y ayer jueves su cuerpo fue encontrado en una cisterna en el interior del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida.

La chica desapareció tras asistir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo.

“A mi hija me la mataron y que pague el que tenga que pagar y el que tenga que caer ya viene gente del gobierno federal a checar el dato”, señaló.

Mencionó que seguirá con la lucha por encontrar a los culpables de su muerte.

¿La Fiscalía dijo que su hija murió de una contusión profunda de cráneo?

“Pues le pegaron en la cabeza. Lo que digan ellos es mentira, lo que me digan es mentira, ustedes saben que la mataron o la sembraron no me digan ahorita los cuestionamientos de lo que dijo la Fiscalía, a ella la mataron, a ella la dejaron en la carretera una persona que la iba acosando sexualmente”, expuso.