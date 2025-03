Papá de Checo Pérez quiere casarse con Lucía Méndez

Redacción

Ciudad de México.-Antonio Pérez Garibay, padre del reconocido piloto de Fórmula 1 Checo Pérez, sorprendió al público al compartir detalles sobre su relación con la actriz Lucía Méndez.

En declaraciones realizadas durante el programa radial Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside y transmitido por Radio Fórmula, el empresario jalisciense no sólo habló de su amistad con la icónica protagonista de telenovelas, sino que también expresó su deseo de formalizar su vínculo en el futuro.

Además, reveló que ambos están planeando un viaje internacional juntos.

Los rumores sobre un posible romance entre Pérez Garibay, de 65 años y Méndez, de 70, comenzaron en enero de este año, cuando fueron vistos compartiendo una comida en un restaurante de la Ciudad de México.

Sin embargo, el ex diputado y empresario aclaró que, por el momento, su relación con la actriz se limita a una amistad cercana, aunque no descartó la posibilidad de que esta conexión evolucione hacia algo más formal.

esposa Rumores de romance surgen tras encuentros entre Pérez Garibay y Lucía Méndez en Ciudad de México (Foto: @TUDN, X)

“Nos estamos conociendo”, afirma Antonio Pérez Garibay

Pérez Garibay explicó que su relación con Lucía Méndez se basa en una sólida amistad y en el proceso de conocerse mutuamente.

“Tenemos una gran relación, una gran amistad y yo lo sigo diciendo. Nos estamos conociendo. En estos temas del corazón nunca puedes decir sí o no, tenemos que cuidarnos”, comentó el empresario.

Además, destacó que ambos comparten una etapa de madurez en sus vidas, lo que los lleva a tomar las cosas con calma y responsabilidad. “Los dos somos abuelos y tenemos que llegar a un buen paso pero con muy buenos acuerdos, porque ya no somos quinceañeros”, añadió.

Pese a que aún no han formalizado su relación, Pérez Garibay dejó en claro que ve en Méndez a una posible compañera de vida.

“Me gusta para esposa de Antonio Pérez. Soy divorciado, tengo 10 años que me separé de Marilú (…) [Lucía] es una mujer muy simpática, muy inteligente, con la que tengo grandes conversaciones y muchas pláticas. Es muy inquieta, 24/7 está viendo nuevos proyectos, qué nuevo hacer”, expresó. Aún no hay presentaciones familiares entre Pérez Garibay y Méndez, quienes toman su relación con calma (Foto: @aperezgaribay)

Sin presentaciones familiares por ahora

El empresario también explicó que, aunque su vínculo con la actriz es cercano, aún no han llegado al punto de involucrar a sus respectivas familias.

Según detalló, no considera que sea el momento adecuado para presentarla a sus hijos o nietos, ni para que ella lo presente a su hijo, Pedro Antonio Torres.

“Yo creo que no es el momento ni de que ella me presente con su hijo ni yo con mis hijos y nietos, hasta que esto sea verdaderamente formal. No puede ser sólo un tema pasajero, tenemos que ponerle fecha y orden a todo. El día de hoy sólo somos amigos”, afirmó Pérez Garibay. Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez planean juntos un viaje a Dubái como parte de sus actividades compartidas (Archivo)

Planes de viaje y momentos compartidos

A pesar de que su relación no ha alcanzado un nivel de formalidad, Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez han compartido diversos momentos juntos.

Ambos disfrutan de salir cuando sus agendas lo permiten. Además, asistieron juntos a un partido de fútbol tras ser invitados por el futbolista español Sergio Ramos.

“Cuando tenemos tiempo desayunamos, comemos, cenamos. Cuando nos invitó Sergio Ramos al partido de futbol, pues fuimos al futbol. Sí podemos disfrutar la vida juntos. Estamos planeando ir a Dubai juntos, entonces con mucho gusto lo hacemos”, afirmó.

Con información de Infobae