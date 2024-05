Paola Durante sostuvo una relación con sobrino de Paco Stanley

Redacción

Ciudad de México.-Luego del estreno de ¿Quién lo Mató?, serie de Prime Video México que aborda el asesinato del presentador de televisión Paco Stanley, Paola Durante, una de las seis personas que fueron encarceladas por su presunta participación en el crimen, decidió abrir un canal de YouTube para defenderse de los hechos presentados por la ficción, donde es interpretada por Belinda.

Con apenas dos episodios disponibles, ¿Quién lo Mató? se ha posicionado como el contenido más visto en la plataforma de streaming de Amazon y ha puesto el caso de Paco Stanley bajo el escrutinio público. Desde el lanzamiento del tráiler, Paola Durante manifestó su molestia con el proyecto y la potencial revictimización hacia su persona.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en el matutino Sale el Sol, la ex edecán del programa Una Tras Otra, última emisión televisiva de Stanley, negó que sostuviera una relación sentimental con Mario Bezares, como lo plantea la serie. Sin embargo, admitió que tenía un romance con un familiar de Paco Stanley, relación que pudo haber evitado que ella fuera encarcelada.

Luego de anticipar que revelaría en su canal la identidad de la persona con la que sí sostuvo una relación sentimental, Paola Durante cedió antes la insistencia de Gustavo Adolfo Infante, quien le pedía mencionar a la persona y dejar todos los detalles para su espacio en YouTube. La uruguaya reveló que en 1999 tuvo un romance con un sobrino de Paco Stanley, el cual mantenían en secreto.

“Se llama Víctor y ya comentaré lo que pasó cuando Paco se enteró de que yo andaba con su sobrino. Cuando le hablé y le dije ‘me están queriendo acusar de esto’, me colgó el teléfono, me bloqueó y me dio la espalda”.