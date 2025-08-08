Panteras de Aguascalientes vuelve a las andadas y pierde con Cancún 

Redacción

Panteras de Aguascalientes perdió en juego intenso y físico como visitante ante El Calor de Cancún con marcador de 80-74, en el marco de la jornada 13 de la Liga Caliente.mx LNBP.

A pesar de haber iniciado fuerte el primer cuarto, fue en el segundo y tercer episodio en que los locales mostraron su mejor versión. En el cuarto final las Panteras se acercaron peligrosamente pero el daño ya estaba hecho obligando a la escuadra cancunense a cuidar el reloj.

Mus Barro el pivot de Panteras y líder de rebotes de la Liga Caliente.mx LNBP tuvo una jugada complicada en el primer cuarto en la que se deslizó abriendo de más el compás de sus piernas ocasionándole una molestia, a pesar de esto el senegalés regresó para seguir aportando y ser el segundo en puntos de Panteras con 16 tantos. El mejor elemento de José Santaella, coach felino, fue Erik Thomas quien sumó 22 puntos y capturó 8 rebotes.

El mérito de El Calor de Cancún fue soportar y contrarrestar el buen inicio de Panteras, llevar la competencia en toma y daca para al final con mejores decisiones llevarse el preciado triunfo.

Los mejores anotadores de El Calor fueron Malik Toppin con 22, seguido de Jimond Ivey y Max Landis quienes se alzaron con 17 puntos cada uno.

Con este resultado a Panteras le fue cortada una racha de cuatro victorias.

Ambos equipos se volverán a enfrentar este viernes 8 de agosto a las 20:15 horas en el Poliforum Cancún.