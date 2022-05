Panteras de Aguascalientes visitará a Halcones de Xalapa

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Panteras de Aguascalientes Femenil buscará rugir en el nido este fin de semana cuando enfrente a las locales Halcones de Xalapa Femenil.

“Nos espera una gira muy dura, Xalapa es un equipo con gran defensa y bien armado, junto con el apoyo de su gente preveo juegos muy parejos, pero para eso nos hemos preparado”, señaló la entrenadora de Panteras Femenil, Isabel Fernández “Moses”, tras entrenamiento en el Gimnasio “Hermanos Carreón”.

El equipo tuvo sesión con énfasis en su ataque, las jugadoras lucen motivadas para enfrentar sus partidos seis y siete en el Gimnasio de Basquetbol el “Nido de Halcones de Xalapa” el sábado 14 de mayo a las 19:00 horas y el domingo 15 a las 18:00 horas.

“Ahora mismo estamos ubicadas en el siguiente reto que es Halcones, lo acontecido en Astros nos motiva y tenemos la oportunidad para regresar por la revancha el miércoles 1 de junio cuando se juegue el segundo partido de dicha serie”, indicó la entrenadora española.

“Aún no dejamos ver nuestro mejor nivel ya que esto es un maratón y no un sprint, vamos a intentar llegar a los 5 últimos kilómetros en una muy buena posición, lo he dicho antes tengo en la mira estar en la final de zona, trabajamos para ganar y lo mejor está por verse en la Liga Sisnova LNBP Femenil”, agregó “Moses”.

Panteras Femenil continúa como primer lugar de la Zona Sur con 4 partidos ganados y un revés, cuenta con la mejor ofensiva de su zona con 86.2 en promedio, Halcones es el segundo de la Zona Norte con una victoria y 5 derrotas.