Panteras de Aguascalientes vence a Freseros de Irapuato

Redacción

Tremendo zarpazo le propinó Panteras de Aguascalientes a Freseros de Irapuato, al derrotarlos 94-66 en el primero de dos enfrentamientos celebrados en el gimnasio Hermanos Carreón.

Los Felinos hicieron pesar la casa para regresar a la senda del triunfo en la Liga Caliente.mx LNBP, donde el mexicano Alejandro Villanueva tuvo un inicio inspirador, al liderar el ataque local con la contundencia mostrada en los triples, que lo colocaron como uno de los mejores atacantes con 20 unidades.

En la segunda mitad lució Terrell Brown, quien contribuyó con otros 20 puntos para conseguir una importante ventaja sobre los Freseros que batallaron para frenar los embates de Panteras, quienes ante la ausencia de Mus Barro y la salida por lesión de Victor Iwaukor, cargaron el trabajo defensivo en Erik Thomas, quien atrapó 11 rebotes.

Mientras que por Irapuato respondieron Antonio Gordon y Darnell Brodie, con 15 y 12 unidades, respectivamente.

Esta viernes 15 de agosto Panteras tratará de terminar la obra, cuando se vuelva a medir a los Freseros, a partir de las 20:30 horas.