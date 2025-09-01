Panteras de Aguascalientes tiene nuevo refuerzo buscando salir del fondo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Panteras de Aguascalientes hizo oficial la contratación del armador estadounidense Vincent Malik “Vinnie” Shahid como refuerzo para el cierre de la temporada regular 2025 en la Liga Caliente.mx LNBP.

Con la finalidad de mejorar y buscar asegurar posición en la tabla general se suma este versátil jugador que se distingue por su visión en la cancha y contar con puntos en sus manos.

Vinnie viene de promediar 16.5 puntos y 3.8 asistencias con el equipo Crailshein en la Liga Pro A de Alemania.

Shahid tiene actualmente 27 años de edad y mide 1.80 metros de altura, ha jugado en Luxemburgo, Francia, Islandia, Canadá y Estados Unidos.

En la temporada 2022-2023 jugando con el UMF fue nombrado el mejor extranjero del torneo en la máxima categoría de Islandia.

El base ya entrenó con el equipo y debutará este miércoles 3 de septiembre cuando Panteras reciba a Santos de San Luis Potosí.

Estoy listo para aportar en Panteras: Vinnie Shahid

“Gracias por la bienvenida, estoy contento y emocionado de estar en Panteras y presentarme ante su afición. He visto los últimos tres juegos y me he dado cuenta lo que este equipo puede hacer, estoy listo para aportar en mi posición”, señaló Vinnie Shahid, refuerzo de Panteras. “Me gusta generar jugadas tanto para el equipo como para mí, estoy listo para encarar el reto”, agregó el armador felino.