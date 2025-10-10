Panteras de Aguascalientes sorprende a Soles y le gana en Mexicali el primero de la serie

Redacción

Mexicali, B.C.- Panteras de Aguascalientes afiló las garras y tomó la ventaja en la serie sobre Soles de Mexicali, al vencerlos 71-79 en el Auditorio del Estado, donde los fronterizos no conocían la derrota en la temporada 2025 de la Liga Caliente.mx LNBP.

No hubo diferencia entre el líder y el octavo clasificado a la postemporada, ya que desde el inicio Soles y Felinos se enfrascaron en un duro y parejo encuentro, en el que ninguno de los quintetos conseguía una diferencia abrumadora.

Más de 40 cambios de liderato sufrió el partido en el que Panteras hizo la tarea y realizó un gran trabajo defensivo encabezado por Erik Thomas, quien se quedó con 15 rebotes.

Además, Mus Barro estuvo intratable en la pintura, desde donde logró 15 unidades, mismas que Jaron Martin y Tyrone White, quienes con sus oportunas canastas de media distancia, al igual que las de Terrell Brown, que logró 13 tantos, lograron darle el triunfo a Panteras.

Por su parte, Soles cargó su ataque en los jugadores de relevo, y por más puntos que lograron Jordan Glynn, con 17 y Justin Moss, con 15, no consiguieron darle alcance al cuadro dirigido por José Santaella.

Esta viernes 10 de octubre a las 21:00 horas (20:00 tiempo de Mexicali), los anfitriones buscarán igualar la serie cuando se lleve a cabo el segundo juego de la misma.

Anotación por cuartos:

Equipo 1 2 3 4 Total

Soles 11 22 17 21 71

Panteras 13 21 17 28 79