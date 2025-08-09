Panteras de Aguascalientes pierde la serie con Cancún 

Redacción

Quintana Roo.-Panteras de Aguascalientes perdió en tiempo extra en el segundo juego de la serie en casa de El Calor de Cancún con marcador de 96-93.

Luego de un juego en que los felinos estuvieron al frente la mayor parte del tiempo, los locales tomaron mejores decisiones en momentos importantes consiguiendo el valioso triunfo.

Pantera extrañó a su pivot Mus Barro quien no pudo participar tras jugada aparatosa en el primer partido y se espera contar con él ya en los partidos de local

Max Landis fue el jugador del partido y quien impuso ritmo para el triunfo del equipo de Cancún.

Por Aguascalientes los mejores encestadores fueron Terrel Brown con 20 puntos, Erik Thomas 18, Stedmon Lemon 14 y Jaron Martin 13.

Por El Calor Landis consiguió 20 puntos y Malik Toppin 19.

El equipo felino regresará a defender su legendaria casa el Auditorio Hermanos Carreón, se trata de un par de compromisos el jueves 14 y viernes 15 de agosto recibiendo a Freseros de Irapuato, juegos muy valiosos en las aspiraciones a playoffs.

1 2 3 4 TE Total

Calor de Cancún 17 19 21 30 9 96

Panteras Ags 19 26 24 18 6 93