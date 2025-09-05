Panteras de Aguascalientes gana la serie a San Luis

Redacción

Imponente triunfo de 96-65 logró Panteras de Aguascalientes sobre Santos de San Luis, en la penúltima serie como local del equipo Felino, en la Liga Caliente.mx LNBP.

Los comandados por José Santaella mostraron contundencia y un gran trabajo defensivo, para sumar la importante victoria con una gran actuación del capitán Jaron Martin, quien se anotó 17 puntos.

Desde el inicio del encuentro, Panteras dominó al rival en la duela del Hermanos Carreón, primero con los tiros de media distancia, pero luego encontraron los espacios para hacer daño en la pintura, por lo que Stedmon Lemon y Mus Barro sumaron 14 y diez unidades, respectivamente.

Mientras que Santos por momentos respondió por conducto de Ángel Matías, quien aportó 13 unidades, y lo secundaron Tjader Fernández con nueve y Jaire Grayer con ocho tantos.

Ahora Panteras alistará el equipaje para visitar a Gambusinos de Fresnillo el 8 y 9 de septiembre, y estará de vuelta en casa el 13 y 14 del mismo mes, para recibir a los Diablos del México.