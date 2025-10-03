Panteras de Aguascalientes gana el 1er juego del play in a Correcaminos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Panteras está a un juego de poder disputar los playoffs de la temporada 2025 de la LNBP, luego de vencer 89-75 en el primer duelo del play in a Correcaminos UAT en un Auditorio Hermanos Carreón que no se llenó.

Erik Thomas fue el Felino que aceptó la responsabilidad de echarse el equipo al hombro para encabezar la reacción que a la postre coronó Jaron Martin con sus 18 unidades, mismas que consiguió Taylor White, en el Hermanos Carreón, además que el gigante de Senegal Mus Barro se despachó con 11 puntos y 10 rebotes.

Luego de un inicio parejo, en el que los empates y volteretas en el marcador estuvieron a la orden, apareció Thomas tanto a la ofensiva como a la defensiva y con su doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes, no sólo animó a su equipo, sino que se ganó el aplauso del respetable.

Por Correcaminos, Charles García, con 19 puntos, así como como Troy Cracknell, con 15 y Damien Daniels con 12 tantos y 11 rebotes, metieron en apuros a Panteras, sobre todo en la primera mitad.

Esta noche, en punto de las 20:30 horas, Panteras de Aguascalientes buscará asegurar su boleto a la postemporada, al encarar el segundo juego de una serie que es a ganar dos de tres encuentros.

Anotación por cuartos:

Equipo 1 2 3 4 Total

Panteras 15 25 25 24 89

Correcaminos 14 29 19 13 75