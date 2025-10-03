17 C
Aguascalientes
3 octubre, 2025
Tendencias

Panteras de Aguascalientes gana el 1er juego del play in…

(Video) Zacatecas vive noche y mañana de terror con narcobloqueos,…

Genera debate cambio físico de Ana de Armas en París

Reitera Tere Jiménez su compromiso con el campo de Aguascalientes

“Vamos a lograr rescate de La Pona”, promete Jiménez

Trionda será el balón oficial del Mundial 2026

Jesús María ofrecerá descuentos en recargos y multas del predial…

Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo 

Málaga se convierte en la capital de la ciencia

Reglamentos municipales se convirtió en caja recaudadora más que de…

Panteras de Aguascalientes gana el 1er juego del play in a Correcaminos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Panteras está a un juego de poder disputar los playoffs de la temporada 2025 de la LNBP, luego de vencer 89-75 en el primer duelo del play in a Correcaminos UAT en un Auditorio Hermanos Carreón que no se llenó.

Erik Thomas fue el Felino que aceptó la responsabilidad de echarse el equipo al hombro para encabezar la reacción que a la postre coronó Jaron Martin con sus 18 unidades, mismas que consiguió Taylor White, en el Hermanos Carreón, además que el gigante de Senegal Mus Barro se despachó con 11 puntos y 10 rebotes.

Luego de un inicio parejo, en el que los empates y volteretas en el marcador estuvieron a la orden, apareció Thomas tanto a la ofensiva como a la defensiva y con su doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes, no sólo animó a su equipo, sino que se ganó el aplauso del respetable.

Por Correcaminos, Charles García, con 19 puntos, así como como Troy Cracknell, con 15 y Damien Daniels con 12 tantos y 11 rebotes, metieron en apuros a Panteras, sobre todo en la primera mitad.

Esta noche, en punto de las 20:30 horas, Panteras de Aguascalientes buscará asegurar su boleto a la postemporada, al encarar el segundo juego de una serie que es a ganar dos de tres encuentros.

Anotación por cuartos:

Equipo 1          2          3          4          Total

Panteras           15        25        25        24        89

Correcaminos   14        29        19        13        75