Panteras de Aguascalientes gana a Fuerza Regia y pone la serie 1 a 2 en la final

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Extraordinario encuentro brindaron las Panteras de Aguascalientes, en el que lograron llevar la serie de la Final de la Zona Caja Popular Mexicana de la Liga Caliente.mx LNBP a un quinto duelo, al doblegar 96-82 a Fuerza Regia.

Por nota jugaron los Felinos, quienes a pesar de llegar al Hermanos Carreón con un 0-2 en contra, no se amedrentaron y de la mano de su capitán Jaron Martin, quien gracias a sus 18 puntos se convirtió en el MVP de la noche, se apuntaron la victoria.

Una gran entrada fue la que realizó la afición anoche, misma que salió con un grato sabor de boca gracias al juego abierto que mostró Panteras, donde aprovechó el buen momento de jugadores como Martin, Vincent Shahid y Terrell Brown, para hacerle daño al rival.

En el caso de Shahid, logró sus 14 tantos en el último cuarto, mientras que Brown, también con 14, mantuvo al frente a Panteras en la primera mitad.

En tanto que el estadounidense Tyler Cheese, en su presentación con su afición, se lució con 16 puntos, que lo pusieron entre los más destacados del duelo.

Quienes por momentos le complicaron la existencia a Panteras fueron Shannon Shorter y Scott Bamforth, ya que cada uno marcó 16 tantos, mientras que Brandon Poul logró 13 para la causa regia.

Esta sábado 25 de octubre a partir de las 20:30 horas, Panteras saldrá al Hermanos Carreón a empatar la serie, mientras que el quinto partido se jugará el lunes a la misma hora.

Anotación por cuartos:

Equipo 1 2 3 4 Total

Panteras 28 24 14 30 96

Fuerza Regia 22 18 23 19 82