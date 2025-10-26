Panteras de Aguascalientes está al borde de la eliminación ante Fuerza Regia al caer en casa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El equipo de Panteras de Aguascalientes cayó 72-94 ante Fuerza Regia en el cuarto juego de la serie final de la zona Caja Popular Mexicana, en la Liga Caliente.mx LNBP.

El quinteto liderado por el coach español José Santaella brindó una gran primera mitad de partido, en la que metió en apuros a los regios.

Los principales artífices de ello fueron Mus Barro, con un gran trabajo defensivo que le permitió irse con un doble-doble en el Hermanos Carreón, al anotar 14 puntos y atrapar 11 rebotes.

Quienes acompañaron el trabajo Barro fueron Terrell Brown con su concierto de triples, así como el capitán Jaron Martin, quienes aportaron también 14 tantos cada uno.

Sin embargo, las cosas se complicaron luego del descanso, cuando Monterrey afinó la puntería y consiguió despegarse del anfitrión con el gran trabajo de Brando Paul, quien se despachó con 17 unidades y fue secundado por Scott Bamforth y Lewis Sullivan, con 13 cada uno.

Este lunes 27 de octubre, a las 20:30 horas, Panteras saldrá a alargar la serie de nueva cuenta en casa, cuando dispute el quinto juego contra Fuerza Regia que lleva ventaja de 3-1.

En caso de que el lunes vuelva a ganar el equipo de Nuevo León se acabó la temporada para Panteras.

Anotación por cuartos:

Equipo 1 2 3 4 Total

Panteras 10 29 16 17 72

Fuerza Regia 24 23 26 21 94