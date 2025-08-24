Panteras de Aguascalientes en el tobogán, pierde serie con Dorados de Chihuahua

Panteras de Aguascalientes perdió con marcador de 92-78 en el segundo juego de la serie en casa de Dorados de Chihuahua quienes aseguraron la serie.

Los felinos a pesar de reducir una desventaja de 24 puntos a 7 sucumbió ante el equipo local que se mostró contundente en sus tiros a distancia y rebotes.

El estratega de Panteras José Santaella no contó en esta serie con su pivot Mus Barro quien se encuentra en recuperación luego de sufrir un desgarre muscular isquiotibial, por lo cual durante la semana se determinará si tendrá acción con su equipo en la Copa Value.

Mikel López quien condujo al triunfo a Dorados encontró a sus mejores anotadores en Tyren Johnson con 23 puntos, el mexicano Ricardo Valdés se despachó con 15 y Mike Myers 12.

Los mejores de Panteras fueron Stedmon Lemon con 19, Tyrone White 17 y Erik Thomas 16.

El siguiente compromiso de Panteras es en la Copa Value el jueves 28 de agosto a las 18:00 horas en la Arena Astros.

1 2 3 4 Total

Dorados de Chihuahua 34 24 14 20 92

Panteras de Aguascalientes 25 11 25 17 78