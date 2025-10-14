Panteras de Aguascalientes derrota a Soles de Mexicali y se acerca a la final

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A un juego de disputar la final de la Zona Caja Popular Mexicana, de la Liga Caliente.mx LNBP, se encuentra Panteras de Aguascalientes, que aprovechó la localía para vencer 104-99 al líder general,

Soles de Mexicali.



El quinteto Felino respondió a la gran entrada que registró la afición en el legendario Auditorio Hermanos Carreón, donde primero sufrieron para controlar a Donald Sims, quien aportó 19 unidades y luego a Connor Zinaich, quien con su doble-doble (18-13) logró adelantar a Mexicali en la primera mitad del juego.



Sin embargo, luego de un vibrante inicio en el tercer periodo, Jaron Martin y Terrell Brown, este último se fue con 17 unidades, acompañados por el trabajo defensivo de Steve Taylor lograron acortar distancias, para hacer más emocionante el cierre del encuentro.



En el último periodo Tyrone White, quien a la postre se alzó como el MVP de la noche, con 27 unidades, se despachó con importantes triples que les dieron la ventaja a los locales, y fue secundado por la reacción de Mus Barro en la pintura, quien colaboró con 16 tantos para la victoria felina de 104-99.



Este martes 14 de octubre, a las 20:30 horas, se jugará el cuarto duelo de la serie, en el que Panteras puede asegurar su lugar en la final de la zona.



Anotación por cuartos:



Equipo 1 2 3 4 Total



Panteras 26 23 25 30 104



Soles 24 31 21 23 99