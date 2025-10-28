Panteras de Aguascalientes ganó el quinto juego y todo se definirá en Monterrey

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La final de Zona entre Fuerza Regia y Panteras se definirá en Monterrey, toda vez que la quinteta local ganó el quinto juego por marcador de 98-88 y se acercó 2-3 en la serie.

El juego, celebrado anoche en el auditorio Hermanos Carreón, fue la locura en la duela y en las gradas, vibrando así los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Fuerza Regia tuvo un inicio incierto, con errores en sus tiros, que le costaron ponerse abajo hasta por 15 puntos y cerrar el parcial en su contra 29-14.

Las cosas cambiaron en el segundo cuarto, los regiomontanos trajeron de la banca al mexicano Iván Montano para darle un toque distinto y sacudirse una desventaja de hasta 20 tantos, cerrando el parcial empatado a 51 unidades.

Sin embargo no fue suficiente para las aspiraciones de los favoritos y tuvieron que ver cómo eran superados por la quinteta felina.

Este jueves se reanuda la serie en la capital neolonesa y en caso de un triunfo local todo se acabará para los de Aguascalientes.