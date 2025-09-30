“Pandillerismo siempre ha estado en Jesús María”, dice Ponce

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Si el alcalde de Jesús María, César Medina, requiere hacer cambios en su gabinete, que los haga, apuntó Laura Ponce Luna, representante del municipio conurbano ante el Congreso del Estado, quien aceptó que se pasa por una situación de inseguridad en la población.

“Nos queda claro que ha habido algunas situaciones delicadas en Jesús María, pero se ha estado trabajando con Policía Estatal, con la Guardia Nacional, con el Ejército. En su momento, lo comentamos con el alcalde de que si él tenía que tomar algunos cambios en su gabinete, que los hiciera pues fuimos elegidos por la ciudadanía y debemos de responder a la gente con buena administración”, expresó en entrevista.

¿Qué ha fallado en Jesús María, pues si usted va a colonias como El Torito o la Martínez Andrade hay problema de pandillerismo?

El pandillerismo siempre ha estado en Jesús María y nadie me lo va a dejar mentir. Siempre ha habido bolitas de pandillerismo, pero ahora se ha estado trabajando con toda la sociedad, con los mismos jóvenes de las bandas para que hagan deporte, vayan a clases de música. Se trabaja mucho en el tejido social. Ya no es como era antes.

De paso, la legisladora panista se sumó a los señalamientos emitidos el lunes por el secretario de Gobierno, Antonio Arámbula López, en torno a que hay una campaña de partidos de oposición para usar el tema de inseguridad y cuestionar a autoridades del Partido Acción Nacional.

“No somos el único municipio que ha tenido problemas. Pero sí hay una campaña de desprestigio para echarle más leña al fuego, pues inseguridad ha habido en todos los municipios. Dicen que en Jesús María ya no quieren al PAN, pero hay que ver la votación que tuvimos en la elección pasada”, subrayó.

¿Quièn quiere meterles ruido en Jesús María?

No sé, quien sea. Pero no nos va a afectar.

El municipio de Jesús Maria ha generado situaciones recientes como ejecuciones en vía pública, así como hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas.