Pandemia se pudo haber manejado mejor en Aguascalientes: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La situación sanitaria en el estado se pudo haber conducido de una mejor manera, aseveró Heder Guzmán Espejel, diputado local por Morena, cuestionando las erogaciones por parte de la administración panista.

“La pandemia se pudo haber abordado de una mejor manera en Aguascalientes, entonces hay que verificar que se está haciendo con los recursos”, aseveró el representante guinda en el Legislativo.

Guzmán Espejel recordó que a finales del mes pasado, la mayoría panista en el Congreso validó reasignaciones calificadas como incremento de estimación de los ingresos, pero que la administración ahora se viene quejando de falta de recursos por la atención en centros de vacunación Covid.

“Hay un boquete de 150 millones en la administración, dentro del sector salud, pero no hace mucho dejaron ir 108 millones que venían etiquetados directamente para salud, porque no supieron triangularlos. Esto no debería de suceder, sino que debería emplearse en la salud y el desarrollo económico”, subrayó el morenista.

Guzmán lamentó que ahora se pretenda recurrir al Fondo Revolvente sobre el cual, dijo, no hay reglas de control.